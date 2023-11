Napoleon, Ridley Scott agli storici che lo accusano di inesattezze: 'Fatevi una vita'

Nel 2023 il dibattito tra finzione cinematografica e accuratezza storica tiene ancora banco, ma non ditelo a Ridley Scott: in queste ore, infatti, il regista se l'è presa con uno storico che ha avvertito i fan che Napoleon sarà pieno di inesattezze da un punto di vista biografico.

Il regista, che compirà 86 anni il 30 novembre prossimo e che con Napoleon giunge al 28esimo lungometraggio della sua leggendaria carriera, ha dimostrato chiaramente di non avere né il tempo né la pazienza per la pignoleria dello storico televisivo Dan Snow, che ha sottolineato alcune inesattezze storiche che si vedono nel trailer ufficiale di Napoleone, come ad esempio il fatto che "Napoleone non ha mai sparato alle piramidi", e che ha persino preso in giro lo slogan del film, “È venuto dal nulla, ha conquistato tutto”, sostenendo che il monarca francese non ha conquistato la Gran Bretagna.

La risposta di Ridley Scott è stata abbastanza epica: "Fatti una vita", ha detto il regista in una replica ufficiale durante un'intervista con il New Yorker pubblicata in queste ore. La questione è iniziata quando Snow, in un suo video pubblicato su TikTok, aveva schernito Napoleon: "Adoro i poemi epici storici. Adoro Ridley Scott. Ma se guarderete questo film, sappiate che non sarà esattamente un documentario". All'inizio di quest'anno, Snow aveva valutato Il gladiatore come uno dei migliori film epici di tutti i tempi, descrivendolo però come “un fantasy” a causa dei suoi errori storiografici.

Napoleon uscirà dal 23 novembre al cinema in Italia. Prossimamente, sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ arriverà anche una versione director's cut di Napoleon dalla durata di quasi 4 ore.