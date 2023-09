Napoleon di Ridley Scott rischia il rinvio al 2024: il rumor che fa tremare i fan

Dopo il rinvio di Dune: Parte 2 al 2024 nessun film è al sicuro dal blocco totale che sta colpendo Hollywood a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori, e a quanto pare adesso il prossimo a rischiare è nientemeno che Napoleon di Ridley Scott.

Come riportato da Variety in queste ore, infatti, Napoleon potrebbe essere rinviato di un intero anno a novembre 2024: il film diretto da Ridley Scott, interpretato da Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby e prodotto e distribuito da Apple TV+ (in collaborazione con Sony Pictures, che ha previsto un'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo) è attualmente previsto per novembre 2023, ma con gli scioperi del sindacato degli attori SAG che non accennano a concludersi il kolossal rischia di rimanere senza l'aiuto promozionale delle sue star. Come si legge nel rapporto di Variety:

"Napoleon, che vede Joaquin Phoenix nei panni dell'imperatore francese, dovrebbe essere il prossimo rinvio del calendario Sony. Senza Phoenix ad aiutarlo dal punto di vista promozionale, il film potrebbe avere difficoltà a distinguersi tra gli altri cinque film in uscita nella finestra del Giorno del Ringraziamento. La piattaforma di streaming di Apple deve ancora fissare una data per il film, quindi sarà meglio trovare un nuovo piano di uscita il prima possibile."

Naturalmente vi terremo aggiornati, per altre letture scoprite la versione da quasi 5 ore di Napoleon che Ridley Scott spera un giorno di poter pubblicare, tra streaming e home-video.