Napoleon: Ridley Scott infrange una maledizione box office che durava da 13 anni

Ogni regista ha la sua maledizione che, prima o poi, deve essere spezzata. Sembra sia arrivato anche il turno di Ridley Scott che, dopo 13 anni, ha finalmente cancellato con Napoleon uno stigma che lo ha sempre inseguito riguardo gli incassi in sala delle sue pellicole.

Dopo l'arrivo delle prime reazioni della critica a Napoleon, nuovo dramma storico con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, sembra che nelle prime linee di incasso per il primo weekend d'uscita il film potrebbe rompere una grandissima "dannazione" di Ridley Scott, ovvero, quello di non riuscire mai ad incassare più di 30 milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione. Questo stigma insegue il regista da ben 13 anni, quando Robin Hood fu l'ultimo suo film uscito al cinema a superare questa importante soglia.

C'è voluta una pellicola con un impianto produttivo mastodontico, un cast di altissimo livello e l'atmosfera mitica delle vicende napoleoni per portare Ridley Scott a vincere finalmente questa sfida personale che porta avanti da 13 anni. Le prime prospettive di incasso nel primo weekend di programmazione di Napoleon parlano di un incasso che potrà variare tra i 32 e i 33 milioni di dollari, superando quella "soglia" psicologica che il regista si era autoimposto involontariamente da più di un decennio.

Per chiarire maggiormente questo dato, non si può far altro che vedere le prospettive di incasso di Napoleon, nuovo dramma storico sulla storia di Napoleone e la sua relazione con la moglie, l'imperatrice Josephine.