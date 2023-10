Napoleon, Ridley Scott conferma la director's cut da oltre 4 ore: ecco come uscirà

La director's cut di oltre 4 ore di Napoleon è realtà, e in una recente intervista promozionale concessa a Total Film il regista Ridley Scott ha rivelato le modalità con le quali le diverse versioni del film con Joaquin Phoenix saranno distribuite.

Scott, uno dei registi che ha contribuito a sdoganare la definizione di 'director's cut' grazie a opere come Blade Runner e Le crociate - si è detto molto soddisfatto della partnership tra Sony Pictures e Apple Original Films, che gestiscono insieme la distribuzione di Napoleon, perché gli consente sostanzialmente di far uscire due diverse versioni del film: quella per il cinema, con una durata più canonica, e quella 'fiume', che esiste grazie alla libertà di montaggio concessa dallo streaming.

"Quello che accadrà è che proietteremo con Sony nelle sale il montaggio cinematografico, dopo di che tramite il servizio di streaming on demand Apple TV+ faremo uscire la director's cut, che invece ha una durata di quattro ore e 10 minuti”, ha detto Ridley Scott. Sfortunatamente non è ancora prevista una data d'uscita in streaming per Napoleon, ma considerato che la versione cinematografica arriverà nelle sale di tutto il mondo alla fine di novembre, è possibile che per la director's cut bisognerà aspettare i primi mesi del 2024. Inoltre, al momento non è chiaro se la director's cut di Napoleon rimarrà un'esclusiva Apple TV+ o se approderà anche sul mercato video fisico in bluray. Vi terremo aggiornati.

Napoleon uscirà in Italia il 23 novembre. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Napoleon.