'Napoleon di Ridley Scott è un capolavoro': arrivano le prime reazioni al film Apple

Dopo le reazioni entusiastiche a Babylon di Damien Chazelle, dal circolo di Los Angeles sono emersi in queste ore anche i primi giudizi su Napoleon, il nuovo blockbuster Apple TV+ diretto da Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix.

Il film è stato proiettato ieri sera al The Grove di Los Angeles, e la reazione dei presenti è stata a dir poco calorosa, con molti che hanno dichiarato che Napoleon è un nuovo capolavoro di Ridley Scott: “Penso che il film sia un vero capolavoro, o per lo meno ci si avvicina molto" ha dichiarato un individuo anonimo che ha preso parte alla proiezione. "È il culmine del lavoro di una vita di Ridley come regista. La sua messa in scena delle battaglia su scala gigantesca è semplicemente strabiliante. Joaquin fa pensare a Marlon Brando, si prende grandi rischi e a volte rasenta l'assurdo, ma lasciando sempre il segno. Essendo un film su un nazionalista che arriva un periodo di caos e disintegrazione internazionale, ha molti parallelismi con il 2022. È un film fantastico e se nel 2023 uscirà qualcosa di meglio ne sarò molto sorpreso." Un altro dettaglio precisa che il montaggio proiettato nelle scorse ore ha una durata di quasi centottanta minuti.

Secondo le ultime indiscrezioni Apple pubblicherà Napoleon nell'estate del 2023, anche se non ci sono notizie ufficiali in merito. Il servizio di streaming ha un altro grande asso nel proprio mazzo per il prossimo anno, vale a dire Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che dovrebbe partecipare al prossimo Festival di Cannes: che Napoleon possa volare a Venezia? Staremo a vedere.

Per altri contenuti guardate un video dal set di Napoleon emerso a maggio scorso durante le riprese.