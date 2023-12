Napoleon: quando e dove potrebbe uscire la Director's Cut di 4 ore?

Quando e dove esce la director's cut di 4 ore di Napoleon? In questo articolo vi parliamo di tutto ciò che dovete sapere sulla nuova versione dell'ultimo film diretto da Ridley Scott con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte.

La data d'uscita della director's cut di Napoleon non è ancora stata comunicata, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe uscire tra febbraio e marzo 2024: è possibile che il debutto della versione director's cut, che avrà una durata di circa quattro, coinciderà con il debutto in streaming della versione cinematografica di Napoleon, con gli spettatori che potranno scaligere autonomamente quale versione riprodurre.

Ma quale che sia il giorno scelto per l'uscita della director's cut di Napoleon, va specificato fin da subito che il film uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, che ha prodotto il film distribuito nelle sale in partnership con Sony Pictures. L'accordo tra le due società prevede una finestra di esclusiva per le sale di almeno 45 giorni, quindi restate sintonizzati per tutte le prossime novità in merito alla director's cut di Napoleon.

