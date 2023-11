Napoleon, le prime reazioni dalla stampa: Ridley Scott e Joaquin Phoenix convincono?

Uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 novembre Napoleon, l'ultimo film diretto da Ridley Scott con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix. Martedì sera è scaduto l'embargo per la stampa internazionale e sono affiorate le prime reazioni al lungometraggio che narra le vicende di Napoleone Bonaparte.

Due ore e trentotto minuti di film, scritto da David Scarpa, con Phoenix nei panni del comandante militare e futuro despota Bonaparte e Vanessa Kirby nel ruolo della consorte, l'imperatrice Joséphine. Il film racconta la fulminea ascesa di Napoleone, da umile comandante di artiglieria a Napoleone I, imperatore di Francia, con alcune tappe militari importanti come la battaglia di Austerlitz e Waterloo. Su Everyeye trovate una scena in anteprima di Napoleon!



Ma quali sono le prime reazioni della stampa al film? Napoleone è stato elogiato per la sua portata epica e soprattutto per le scene di battaglia. Grandi elogi anche a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby per le loro performance mentre qualche critica è stata avanzata alla durata del film e alla regia di Scott, da alcuni definita un po' esagerata.



"Nonostante tutta la sua forza, l'atmosfera e la battaglia fortemente coreografata, è un arazzo storico troppo dilatato, troppo vasto per rimanere avvincente, in particolare quando il focus si allontana dalla coppia principale" si legge su The Hollywood Reporter. Molto più entusiasta il Guardian, con la recensione di Peter Bradshaw:"È un ritratto deliziosamente insinuante dell'imperatore condannato interpretato da Joaquin Phoenix, il cui volto derisorio si adatta all'inquadratura di un cappello bicorno e un'allegra coccarda tricolore".



Positiva anche la recensione della BBC, con Nicholas Barber che spiega:"È un risultato impressionante, anche se potrebbe lasciarvi con un maggior apprezzamento per le capacità di leadership di Scott rispetto a Napoleone. Il film funge da formidabile riassunto della carriera di Napoleone, una pagina Wikipedia splendidamente illustrata che scandisce la maggior parte degli eventi più importanti della sua vita adulta".

