Napoleon, il poster con Joaquin Phoenix è tutto ciò che si può volere da una locandina

Dopo la pubblicazione della nuova foto ufficiale di Napoleon, pubblicata in esclusiva da Empire Magazine, vi riproponiamo - qualora ve lo foste persi - il bellissimo poster del nuovo film di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix.

La locandina, che mostra il Napoleone di Joaquin Phoenix abbandonato sul suo trono in una posa che richiama alla mente il famoso dipinto 'Napoleon I at Fontainebleau', di Paul Delaroche, è disponibile in calce all'articolo e, oltre al nome dello sceneggiatore David Scarpa e quello del regista Ridley Scott, ci ricorda anche la data d'uscita di Napoleon, che arriverà negli Stati Uniti e in Francia il 22 novembre prossimo mentre in Italia debutterà dal 23 novembre, distribuito da Eagle Pictures.

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott, che ritrova la star di Joker a due decenni dal successo de Il gladiatore. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in quelle che promettono di essere alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate. Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix, anche Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Bonaparte.

Per altri contenuti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Napoleone.