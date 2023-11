Napoleon, il permesso negato a Vanessa Kirby: 'Mi sentivo davvero come Josephine'

Dopo che Vanessa Kirby ha rotto il silenzio su Napoleon, l'attrice di Pieces of Woman, The Son e Mission: Impossibile - Dead Reckoning è tornata a parlare della pellicola per parlare di un altro aspetto: l'affinità elettiva col personaggio di Josephine.

"Mi sentivo molto simile a come si sarebbe sentita Josephine" ha dichiarato Kirby, ricordata anche per The Frankenstein Chronicles e The Crown. "Avrei apprezzato tantissimo essere lì, nel cuore della battaglia. Se ben ricordo, l'ho chiesto espressamente!". Insomma, un permesso negato sia nella narrazione che nella realtà!

Inoltre, centrale è stato il suo rapporto con i colleghi: "Le scene di combattimento le abbiamo filmate verso la fine. Mi sentivo legatissima alla produzione. Nel frattempo mi confrontavo continuamente con Kevin Walsh [ossia il produttore], Ridley [Scott] e Joaquin [Phoenix], e scrivevo loro messaggi del tipo: 'Ehi, come va oggi?'".

In un'altra occasione, invece, ha ricordato i primi passi all'interno del progetto. "No, non potevo chiederci. Il mio agente mi ha chiamato, e mi ha detto: 'Oh, Ridley Scott ti chiamerà, non so ancora esattamente per cosa'. Poi ha aggiunto: 'Sai, sta realizzando quel film con Joaquin, riguarda Napoleone e Josephine... non so se la conosci, ti piacerebbe interpretarla?'. Al che, ho risposto: 'Assolutamente, mi piacerebbe moltissimo'".

Il film è al cinema da giovedì 23 novembre 2023 e, in futuro, sarà distribuito su Apple TV+ nella sua versione director's cut (perciò dalla durata di oltre 4 ore). Incredibile a dirsi, Napoleon è un enorme successo in Francia dopo gli insulti di Ridley Scott verso i francesi!