Napoleon, ecco perché Jodie Comer ha lasciato il nuovo film di Ridley Scott

Le riprese di Napoleon di Ridley Scott sono attualmente in corso, ma con un grosso cambiamento nel cast: Jodie Comer, la star di The Last Duel precedentemente annunciata come co-protagonista, ha infatti dovuto lasciare la produzione con Joaquin Phoenix ed è stata rimpiazzata da Vanessa Kirby.

E ora, in una recente intervista promozionale con Evening Standard, Jodie Comer ha spiegato come mai ha dovuto lasciare Napoleon, il cui ruolo le era stato offerto personalmente da Ridley Scott durante le riprese di The Last Duel.

“Non si è trattato di una mia decisione, purtroppo le cose sono andate in questo modo senza che nessuno ci potesse fare niente. La programmazione delle riprese continuava a slittare e si stava avvicinando pericolosamente ad altri impegni che avevo già preso, quindi ad un certo punto è diventato semplicemente impossibile per me fare entrambe le cose. Ma non avevo accettato per una questione di soldi, e sono sicura che imparerò molto da questa esperienza."

Jodie Comer ha lasciato Napoleon per Prima Facie, spettacolo teatrale che debutterà nel West End all'Harold Pinter Theatre di Londra il 15 aprile, con le repliche che andranno avanti fino al 18 giugno. Napoleon, la cui produzione è iniziata a febbraio scorso, non ha ancora una data di uscita: il film è prodotto da Apple TV+ e dovrebbe presumibilmente debuttare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, così da poter competere per la prossima stagione dei premi.

