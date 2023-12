Napoleon, perché il film è stato tagliato così tanto?

In un periodo in cui i film durano davvero tanto e ci stiamo abituando a stare in sala parecchio ha fatto strano sapere che Napoleon è stato pesantemente tagliato nella sua versione cinematografica. Ma come mai? Proviamo a capirlo assieme.

Partiamo intanto dalla durata ufficiale della director's cut di Napoleon: stando a Ridley Scott durerà quattro ore e dieci minuti, decisamente più lunga e corposa della versione arrivata al cinema, che invece ha un minutaggio di due ore e trentotto minuti.

Il primo motivo è che vendere un film da vedere in sala di oltre quattro ore, sebbene si tratti di Napoleone Bonaparte, è molto più complesso che averne uno inferiore alle tre, perciò sicuramente tra i discorsi della produzione c'è stato quello di immaginare un cut più appetibile al grande pubblico.

Poi l'idea di avere due versioni, di cui una "esclusiva" per Apple Tv avrà contribuito alla scelta di tagliare così tanto il film. Il colosso mondiale potrà quindi sfruttare la permanenza in sala di Napoleon e poi averne una versione sensibilmente maggiore sulla propria piattaforma streaming, così da invogliare all'abbonamento sia chi non l'ha visto in sala sia chi vuole "completare" ciò che ha visto al cinema. Tra l'altro, quando esce la versione da 4 ore di Napoleon?

In sostanza quindi viene facile immaginare un semplice calcolo produttivo per quanto riguarda la durata di Napoleon in sala, che potrà avere una nuova vita, letteralmente, anche su Apple Tv.

E voi l'avete visto in sala o aspettate lo streaming? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle migliori director's cut di Ridley Scott.