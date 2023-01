Napoleon, nuove informazioni trapelano dal test-screening: ecco cosa si dice sul film

Dopo il primo test screener di Napoleon organizzato a novembre 2022, secondo le fonti di World of Reel in questi giorni il nuovo, attesissimo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix sarebbe stato mostrato per la seconda volta ad un pubblico di prova.

Il test-screening si sarebbe tenuto come spesso accade a Los Angeles giovedì scorso, ma l'unica reazione raccolta finora è meno entusiastica di quelle del novembre scorso: conferma la durata di 150 minuti, la stessa del montaggio di novembre 2022 - che all'epoca era stato definito un capolavoro - ma abbassa il tiro e accoglie un po' freddamente il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, definendolo 'un piagnucolone'.

“Napoleon di Ridley Scott dura 150 minuti e vede Joaquin Phoenix interpretare un personaggio estremamente piagnucoloso. Rimane molto fedele a tutto ciò che sappiamo o abbiamo sentito dire di Napoleone nei libri di storia, ma questo suo piagnucolio da al film un sottofondo comico, che è piaciuto a pochi nella sala. Napoleone proclama: 'Torno dall'esilio e vedo che la Francia è in bancarotta e mia moglie è una troia! Fantastico!' Le scene di battaglia erano belle, più o meno, ma ce ne sono quattro! Quindi finisce per diventare un po' ripetitivo. Nel complesso Phoenix brilla, ma il film vacilla."

A novembre scorso, invece, il film era stato descritto come segue: “Penso che Napoleon sia un vero capolavoro, o per lo meno ci si avvicina molto. È il culmine del lavoro di una vita di Ridley come regista. La sua messa in scena delle battaglia su scala gigantesca è semplicemente strabiliante. Joaquin fa pensare a Marlon Brando, si prende grandi rischi e a volte rasenta l'assurdo, ma lasciando sempre il segno. Essendo un film su un nazionalista che arriva in un periodo di caos e disintegrazione internazionale, ha molti parallelismi con il 2022. È un film semplicemente fantastico e se nel 2023 uscirà qualcosa di meglio ne sarò molto sorpreso."

Staremo a vedere se, nelle prossime ore, trapeleranno online anche nuove reaction e nuove informazioni sul film, che ricordiamo non ha ancora una data d'uscita anche se secondo le indiscrezioni potrebbe essere presentato al prossimo Festival di Cannes, visto anche il soggetto raccontato.

Nel frattempo, leggete le ultime dichiarazioni di Ridley Scott su Napoleon e Joaquin Phoenix.