Napoleon: la notte dell'attentato nelle foto di scena con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby

Le prime foto dal set di Napoleon, il prossimo, attesissimo film di Ridley Scott, avevano mostrato Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte, e adesso i nuovi scatti trapelati dalle riprese ci concedono anche un primo sguardo a Vanessa Kirby.

Come sapete la star di Mission Impossible ha sostituito Jodie Comer nel cast di Napoleon qualche settimana fa: a causa di un accavallamento con altri impegni, infatti, la star di Killing Eve, scelta inizialmente per il ruolo dell'imperatrice Giuseppina, moglie di Napoleone, non potrà riunirsi al regista di Blade Runner e Le crociate, col quale aveva collaborato per The Last Duel; secondo quanto riportato, Scott aveva personalmente offerto alla Comer il ruolo in Napoleon, dopo essere rimasto stregato dalla sua interpretazione nel film con Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver.

In calce, comunque, potete trovare le due nuove foto trapelate dal set di Napoleon, che mostrano una scena notturna con protagonisti Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, la 'nuova' Giuseppina. Secondo quanto riportato dalle fonti, la scena in questione sarebbe quella dell'attentato a Napoleone avvenuto il 24 dicembre 1800. Come potete vedere, infatti, il personaggio di Phoenix sembra rivolgersi a quello della Kirby per sincerarsi delle sue condizioni.

Vi ricordiamo che le riprese di Napoleon sono iniziate da pochi giorni, e che il film è atteso per la prossima stagione dei premi: non c'è ancora una data d'uscita, ma in base alla tabella di marcia è probabile che Apple distribuirà il film sul finire dell'anno per permettergli di partecipare agli Oscar 2023.