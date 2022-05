Napoleon, Joaquin Phoenix ha terminato le riprese: quando uscirà il film di Ridley Scott?

Ridley Scott è inarrestabile. Dopo un 2021 cinematograficamente prolifico, il regista non si ferma, e continua a lavorare su un nuovo progetto: Napoleon. Il film in questione vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Bonaparte, e tutti si chiedono: quando arriverà? Ora che Phoenix ha terminato le riprese, potrebbero esserci novità in merito.

Secondo gli esperti il film potrebbe arrivare sui nostri schermi prima della fine dell'anno. Infatti anche se l'uscita di Napoleon è fissata ufficialmente per il 2023, due ragioni portano a pensare che la pellicola potrebbe effettivamente uscire entro Dicembre. La prima è l'etica di lavoro di Scott, che lo porta ad essere velocissimo e che in effetti ha permesso l'uscita di ben suoi due titoli nel 2021. La seconda è invece il fatto che la post-produzione di Napoleon sarebbe in realtà già a buon punto, e i 7 mesi rimasti sono un tempo importante per poter concludere i lavori.

Il film uscirà su Apple TV+, cosa che renderebbe una anticipazione più semplice, in quanto non c'è un'uscita cinematografica in ballo. Inoltre secondo molti lo streamer vorrebbe iniziare già a pensare a un possibile sequel, perché Napoleon seguirà soltanto la salita al potere del personaggio, e non tutto ciò che è accaduto dopo: il suo regno e la sua caduta. Dunque sarebbe interessante portare anche queste due fasi della vita del personaggio su schermo in futuro.

Voi siete curiosi di vedere Napoleon? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto ecco le foto di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte!