Napoleon: Joaquin Phoenix conquista il mondo nel nuovo trailer ufficiale

Alla pubblicazione del secondo trailer ufficiale di Ferrari di Michael Mann, Sony Pictures e Apple TV+ rispondono lanciando online il nuovo trailer di Napoleon, attesissimo kolossal diretto da Ridley Scott e interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix.

Come mostrato dal filmato promozione, che potete riprodurre nel player che trovate come al solito all'interno dell'articolo, Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott: la storia del film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Nel cast, oltre al protagonista assoluto Joaquin Phoenix, anche la star di The Crown e Mission: Impossible - Dead Reckoning (nonché, almeno secondo alle recenti indiscrezioni rumor, futura Donna Invisibile in Fantastici 4 dei Marvel Studios) Vanessa Kirby nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Bonaparte. Il film è scritto dallo sceneggiatore David Scarpa, che torna a collaborare con Ridley Scott dopo l'acclamato thriller Tutti i soldi del mondo.

Napoleon sarà nelle sale italiane dal 23 novembre, distribuito da Eagle Pictures.