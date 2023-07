Napoleon, Joaquin Phoenix alla conquista del mondo nel primo trailer ufficiale!

Ogni film di Ridley Scott è un evento, ma se di mezzo c'è un attore come Joaquin Phoenix e un personaggio storico del calibro di Napoleone l'hype sale inevitabilmente ben oltre il livello di guardia: Napoleon è dunque sicuramente una delle uscite più attese della prossima stagione, e il primo trailer ci ha permesso finalmente di farcene un'idea.

Pochi giorni dopo le prime immagini di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone ecco dunque il trailer ufficiale del film targato Apple: quasi tre minuti in cui abbiamo avuto modo di ammirare tutta la magnificenza di una scenografia che sembra puntare decisamente in alto nella sua voglia di accompagnarci in un viaggio che parte dalla Rivoluzione Francese e arriva all'incoronazione del protagonista del film.

Ghigliottine e colpi di cannone la fanno da padrone in questo primo scorcio dell'ascesa di uno dei personaggi storici più controversi e iconici di sempre, tra un Joaquin Phoenix che sembra essere decisamente in parte e una Vanessa Kirby meravigliosa nei panni dell'imperatrice Giuseppina. Vedremo, ovviamente, se la mastodontica durata di Napoleon riuscirà a rendere giustizia alle immagini che abbiamo potuto ammirare in queste ore, o se la cosa finirà per sgonfiarsi tristemente: la speranza, naturalmente, è che questo trailer sia solo il preludio a qualcosa di realmente colossale.