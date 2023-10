Napoleon: il film di Ridley Scott rischia il rinvio oppure è salvo? Rumor inquietanti

Il nuovo trailer ufficiale di Napoleon ha ribadito ancora una volta la data d'uscita dell'attesissimo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix, ma il pericolo di un possibile rinvio a causa degli scioperi è ancora presente?

In queste ore il noto portale World of Reel afferma di aver ricevuto diverse email a dir poco contraddittorie al riguardo, e pare che una decisione definitiva sull'uscita o il rinvio di Napoleon non sia stata ancora presa.

Ad esempio, il sito fa notare che durante una discussione per i primi pronostici sulla categoria del miglior attore protagonista in vista degli Oscar 2024, i giornalisti Scott Mantz, Perri Nemiroff e Jeff Sneider hanno avvertito che se lo sciopero del sindacato SAG-AFTRA non verrà risolto entro il 10 novembre, la data di uscita prevista per il film (il 22 novembre negli USA, il 23 in Italia) sarà posticipata addirittura alla prossima estate. La fonte citata dal trio di giornalisti è Sharon Waxman, reporter di The Wrap, ma nei suoi articoli di recente pubblicazione non si trova alcun riferimento al possibile rinvio di Napoleon.

Nonostante mancino circa 3 settimane all'uscita nelle sale di Napoleon, il rinvio rischia di essere ancora in bilico? Sarebbe una decisione a dir poco scioccante, considerato il tanto materiale promozionale pubblicato finora e le tante interviste rilasciate da Ridley Scott. Vi terremo aggiornati come sempre.