Napoleone, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix uscirà al cinema anche in Italia?

Questa settimana Apple TV Plus ha ufficializzato la data di uscita di Napoleon, attesissimo nuovo kolossal diretto da Ridley Scott e interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix, ma adesso finalmente conosciamo anche il destino della distribuzione italiana.

Tramite comunicato stampa, infatti, Apple Original Films ha annunciato che il dramma storico Napoleone di Ridley Scott uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment: la pellicola debutterà quindi al cinema anche in Italia dal prossimo 22 novembre, e dopo esaurito il passaggio in sala sarà trasmessa in esclusiva in streaming sulla piattaforma Apple TV+. Ricordiamo che l'altro attesissimo film Apple Original del 2023, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, arriverà in Italia con 01 Distribution.

Basato su una sceneggiatura firmata da David Scarpa, Napoleone vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby, star di The Crown e Mission: Impossible. Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra. Con il progetto, Ridley Scott insegue il tanto agognato Oscar alla miglior regia, solo sfiorato in passato dopo le nomination per Thelma & Louise, Il gladiatore e Black Hawk Down.

Al momento Apple non ha ancora pubblicato il trailer ufficiale di Napoleone, quindi rimanete sintonizzati.