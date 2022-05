Napoleon: esplosione impressionante dal set del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix!

A qualche mese di distanza dalle foto dal set di Napoleon con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, le riprese dell'attesissimo film diretto da Ridley Scott proseguono sull'isola di Malta, messa letteralmente a ferro e fuoco.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, pubblicato da una pagina locale, in questi giorni sul set di Napoleon si sta filmando una scena ricca di esplosioni. L'account che ha svelato le immagini ha scritto: "E' stato rilasciato un primo assaggio di quello che si vedrà nel nuovo film epico di Ridley Scott, girato a Malta. Nel filmato inviato a Lovin Malta, si può sentire la troupe cinematografica urlare 'Azione!' prima che la scena entri nel vivo. Una serie di esplosioni tempestano il set, mentre attori ed comparse che indossano quelli che sembrano essere abiti militari francesi attraversano la zona proprio vicino al mare di Birgu. L'emozionante clip mostra il tono e l'atmosfera del film in uscita, un vero e proprio blockbuster. La sequenza è stata girata venerdì scorso."

Il film, in precedenza intitolato Kitbag, racconterà la storia dell'ascesa di Napoleone Bonaparte in Francia, concentrandosi tanto sulle sue abilità politica quanto sulle sue numerose imprese militari, il tutto inserito nel contesto della burrascosa relazione con sua moglie, l'imperatrice Giuseppina, il cui matrimonio fu annullato nel 1810 dallo stesso Napoleone per mancanza di eredi. La sceneggiatura è scritta da David Scarpa, che in precedenza aveva firmato quella del thriller poliziesco del 2017 Tutti i soldi del mondo.

Napoleon sarà distribuito da Apple TV+, ma al momento non ha ancora una data d'uscita. Per altre letture, ecco perché Jodie Comer ha lasciato il cast di Napoleon, con la sua parte di Giuseppina andata successivamente a Vanessa Kirby.