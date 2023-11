Napoleon è un enorme successo in Francia, dopo gli insulti di Ridley Scott ai francesi

Nelle recenti e trasgressive interviste promozionali di Ridley Scott per Napoleon il regista, come forse saprete, non ha avuto toni particolarmente concilianti verso la critica e il pubblico francese, ma a sorpresa ora il film sta andando alla grande al box office di Francia.

Nonostante le pessime recensioni arrivate dalla critica francese (con Le Figaro che ha definito Napoleon 'la storia di Barbie e Ken sotto l'Impero') e nonostante le frecciatine avvelenate di Ridley Scott (la frase "Ma che ne sanno i francesi? Non piacciono a nessuno, nemmeno ai francesi" ha fatto il giro del web nei giorni scorsi) Napoleon ha goduto di un'ottima apertura in Francia mercoledì, incassando circa un milione di euro dal primo giorno di programmazione e registrando circa 120mila spettatori. La cifra, rivelata da Comscore France, include circa 8.000 biglietti venduti durante le proiezioni di anteprima in tutta la Francia, in particolare a Parigi, dove Sony Pictures ha tenuto una sontuosa prima mondiale dell'epopea storica il 14 novembre, pochi giorni dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA.

Per Napoleon si tratta anche del maggior successo della settimana in Francia, e un debutto da primo in classifica, nonché il quarto miglior esordio francese per un film hollywoodiano nel 2023 dopo Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig, che hanno ottenuto rispettivamente 150.000 e 359.889 spettatori nella giornata di apertura del 19 luglio scorso, e Killers of the flower moon di Martin Scorsese, che ha fatto meglio solo di poche centinaia di biglietti. Per Ridley Scott, che vive in Francia da anni, si tratta di uno dei migliori esordi francesi della carriera, dopo che House of Gucci e The Last Duel avevano esordito rispettivamente con 33.895 e 22.000 biglietti nei primi giorni nelle sale francesi.

Quest'anno, il botteghino francese è stato dominato da “The Super Mario Bros. Movie” (7,36 milioni di biglietti), seguito da “Barbie” (5,84 milioni di biglietti), “Asterix e Obelix: The Middle Kingdom” (4,62 milioni di biglietti), “Oppenheimer” (4,45 milioni di biglietti) e la commedia francese “Alibi.com 2” (4,3 milioni).

