Napoleon domina il box office con Hunger Games, Disney di nuovo flop con Wish

Il box office della Festa del Ringraziamento si è fatto più sorprendente del previsto grazie al ritorno di fiamma di Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente e del successo ottenuto da Napoleon di Ridley Scott, con il nuovo film Disney Wish che rimane indietro e rischia il flop.

Il prequel di Hunger Games, giunto alla sua seconda settimana di programmazione, dovrebbe raggiungerà la vetta della classifica con un incasso previsto di oltre 40 milioni di dollari per l'intero periodo vacanziero da mercoledì a domenica, dopo aver guadagnato altri 11,4 milioni di dollari nella giornata di venerdì: il film, che è uscito nel fine settimana prima del Ringraziamento, potrebbe superare i 100 milioni di dollari in patria, un ricco bottino che andrà a sommarsi ai quasi 90 milioni già incassati a livello internazionale.

Con una svolta a sorpresa, poi, Napoleone di Ridley Scott ha rubato a Wish il secondo posto, dopo aver incassato 8,4 milioni di dollari venerdì per un debutto su cinque giorni previsto tra i 32 e 35 milioni di dollari in Nord-America: si tratta di una considerevole vittoria per le ambizioni teatrali di Apple, con gli analisti che continuano ad alzare le previsioni di giorno in giorno in base all'aumentare della popolarità del film (un dramma storico per adulti di oltre due ore e mezza, con la stragrande maggioranza degli acquirenti di biglietti che ha 35 anni o più), anche se come nel caso di Killers of the flower moon di Martin Scorsese (altro film prodotto interamente da Apple) è difficile aspettarsi un fruttuoso ritorno economico sull'investimento del budget, che ammonta a circa 200 milioni.

Delude invece il film d'animazione Wish, con la Disney che dopo il flop storico di Strange World arrivato durante il Ringraziamento del 2022 deve accontentarsi di un terzo posto: dopo che i primi tracking avevano fatto ben sperare parlando di un possibile debutto tra i 45 e i 50 milioni di dollari, il 62esimo Classico Disney non è riuscito a conquistare il pubblico, almeno non come avrebbe sperato lo studio cinematografico, e dovrebbe concludere il suo primo week-end tra i 30 e i 33 milioni, poco sotto a Napoleon.

Per altri contenuti scoprite cosa c'è di vero e cosa è inventato in Napoleon di Ridley Scott, opera che volontariamente non fa dell'accuratezza storica il suo punto di forza.