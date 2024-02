Napoleon, il divisorio film di Ridley Scott arriva su Apple TV: la data

Napoleon di Ridley Scott ha fornito un ritratto del celebre condottiero andando oltre il genio militare e raccontando l'uomo e l'amore: adesso c'è una data per il suo approdo in streaming su Apple TV+!

Secondo quanto annunciato dalla casa di produzione, infatti, il dramma storico con protagonista Joaquin Phoenix arriverà sulla piattaforma di streaming Apple il prossimo 1 marzo. Tuttavia, non ci siamo dimenticati della Director's Cut che promette la versione di Scott in un lungometraggio di ben quattro ore che dovrebbe arrivare su Apple TV+ in un secondo momento. Mancano poche settimana al debutto di Napoleon: come si posizionerà l'ultima fatica di Ridley Scott? Se in Vod, Napoleon ha sfidato Oppenheimer con risultati di un certo spessore, al cinema ha riportato un incasso più che dignitoso, registrando un grande successo soprattutto in Italia.

Gli storici hanno inveito contro Napoleon per via di numerose inesattezze portate sul grande schermo da Ridley Scott, ma la critica si è mostrata piuttosto divisa: c'è chi elogia la performance di Joaquin Phoenix, premiando la regia e la capacità di narrare una personalità complessa come quella di Napoleone, una parte di critica ha definito il dramma storico troppo lungo, poco coinvolgente ed emozionante. Al momento Napoleon registra un indice di gradimento del 58% su Rotten Tomatoes.