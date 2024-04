Napoleon, che fine ha fatto la director's cut da 4 ore? Abbiamo pessime notizie

Napoleon è disponibile in digitale e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Apple TV+, ma molti fan si stanno domandando che fine abbia fatto la famosa e attesissima versione director's cut da 4 ore promessa in lungo e in largo durante la fase promozionale del kolossal con Joaquin Phoenix.

Ebbene, purtroppo abbiamo delle pessime notizie: stando alle informazioni ottenute dal solitamente affidabile portale World of Reel, che ha dichiarato di aver parlato direttamente con alcune persone informate sui fatti, pare che la versione da 4 ore di Napoleon non sarà disponibile nel breve, e anzi che, addirittura, attualmente la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ non avrebbe alcun tipo di piano per distribuirla.

Un aggiornamento a dir poco deludente: forse le reazioni divisive ricevute da Napoleon hanno rallentato i piani per il film o addirittura raffreddato l'entusiasmo di Apple? Forse i numeri arrivati in streaming, dopo la buona run al box office (per un film nato da una piattaforma), non sono stati sufficientemente positivi in base alle stime dell'azienda? Impossibile stabilirlo per il momento, tuttavia non è ancora il momento di disperarsi: questo aggiornamento infatti non significa che la director's cut di Napoleon è stata cancellata e non uscirà mai, ma solo che i tempi di attesa potrebbero aumentare (molto) più del previsto.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, scoprite quali saranno i prossimi film di Ridley Scott.

