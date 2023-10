Napoleon, quanto è costato il nuovo film di Ridley Scott?

Ridley Scott si prepara a presentare al pubblico il suo nuovo colossal, Napoleon, incentrato sulla vita dell’imperatore francese, interpretato per l’occasione da Joaquin Phoenix. Le aspettative per la nuova opera del regista di Alien sono altissime, così come decisamente importanti sono stati i costi per una produzione di tale livello.

Mentre Ridley Scott ha confermato la Director’s Cut di Napoleon, torniamo a parlare del biopic storico per analizzare quanto sia costata la realizzazione del film, che, come spesso capita per i lavori di Scott, ha beneficiato di una macchina di produzione maestosa.

Il budget per il film non è stato rivelato ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe superare abbondantemente i 200 milioni di dollari, viste anche le tante scene d’azione e di guerra presenti nella messa in scena.

In questo senso il rischio per un flop, almeno parziale, al botteghino, è uno spauracchio che la produzione Apple dovrà affrontare nonostante la garanzia di qualità data dal regista e dall’interprete principale, capaci entrambi di portare nelle sale un numero di appassionati pronti ad assistere alla nuova rivisitazione storica della coppia che ha portato sul grande schermo le vicende raccontate ne Il Gladiatore.

In attesa di poter assistere alla magnificenza del lungometraggio che molti vedono già come un favorito per gli Oscar, vi lasciamo alle dichiarazioni di Ridley Scott a proposito della difficoltà nel realizzare un film come Napoleon.