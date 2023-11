Napoleon conquista il box office italiano: Ridley Scott batte C'è ancora domani

C'è voluto Napoleone per battere C'è ancora domani, primo film da regista di Paola Cortellesi che nelle ultime settimane ha letteralmente sbaragliato la concorrenza e che era stato in grado addirittura di resistere all'esordio di The Marvels, ultimo film del Marvel Cinematic Universe.

Nella giornata di ieri 23 novembre, però, per la prima volta da settimane C’è ancora domani è sceso in seconda posizione in favore di Napoleon, il nuovo kolossal diretto da Ridley Scott con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix: complice anche il fatto che il film di Paola Cortellesi è in programmazione da oltre un mese, a Napoleon è bastato un esordio da 407mila euro per arrivare alla vetta della classifica, con C'è ancora domani che al secondo posto ha incassato altri 369mila euro. Il totale incredibile di C'è ancora domani sale a 21 milioni: vedremo, durante il week-end ormai alle porte, se la cavalleria napoleonica riuscirà a resistere e a mantenere la posizione guadagnata.

Nel frattempo, al terzo posto al box office italiano troviamo Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, che ha superato il totale dei 3 milioni grazie ad un incasso di altri 131mila euro, mentre la top5 è chiusa da Cento domeniche alla posizione numero 4 e The Old Oak al quinto posto.

Per altri contenuti, scoprite il risultato ottenuto da Napoleon all'esordio in Francia dopo il battibecco tra la critica francese e Ridley Scott.