Napoleon, confermata la durata del film di Ridley Scott: preparatevi a mettervi comodi!

Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte nella nuova epopea di Ridley Scott: un nuovo spot ha anticipato come l'attore vestirà i panni del generale in Napoleon , ma non solo: è stato confermato che il film avrà una durata di 157 minuti e 43 secondi.

Le gesta di Napoleone Bonaparte non sono poche e la durata del film potrebbe rispecchiare l'enorme materiale a disposizione per raccontare l'imperatore, anzi due ore e mezza potrebbero essere persino poche per coprire le battaglie del generale francese.

I dettagli sulla trama non sono ancora stati svelati ma il nuovo film epico di Ridley Scott potrebbe concentrarsi sull'ascesa al potere di Napoleone e sul complicato e burrascoso rapporto con la moglie Giuseppe, interpretata da Vanessa Kirby.

Il film rientra tra le produzioni Apple TV+ e come tale avrebbe dovuto debuttare sull'omonima piattaforma di streaming. Ma in linea con i nuovi ambiziosi progetti, Apple TV+ in collaborazione con Sony ha preferito puntare sul grande schermo: Napoleon arriverà nei cinema statunitensi il 22 agosto, ma il film con Joaquin Phoenix uscirà al cinema anche in Italia?

Ridley Scott, iconico per le sue gesta epiche dietro la camera da presa, dirigerà il sequel di uno dei suoi più grandi successi: Il Gladiatore 2 sarà ambientato circa 30 anni dopo il primo film e vedrà come protagonista Lucius, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe.