'Napoleon è il meglio nel cinema e nello streaming': parla il produttore del film di Scott

Intervistato da The Hollywood Reporter, il produttore Kevin J. Walsh, ha parlato dei risultati che sta ottenendo Napoleon di Ridley Scott con protagonisti Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Walsh ritiene che l'accordo di produzione e distribuzione stretto da Napoleon sia l'ideale per gli streamer che vogliono show ad alto budget.

"Abbiamo due studi che sono i migliori in quello che fanno e lavorano assieme. Quindi, per noi, tutto viene a galla. Quando vedrai un cartellone pubblicitario per l'uscita cinematografica di Napoleon si spera che non solo porterà soldi al box-office ma porterà anche le persone su Apple TV+ [dopo una finestra di soli 45 giorni]. Possiamo avere la nostra torta e mangiarla anche noi" ha dichiarato.



Nel 2022 Walsh ha lanciato la sua The Walsh Company e ha firmato un accordo pluriennale con Apple TV+ rendendo Napoleon uno degli ultimi film che ha prodotto per Scott da presidente Scott Free Productions. Il duo ha realizzato oltre dodici film insieme.



Secondo Walsh, Napoleon è il meglio che il mondo del cinema e dello streaming possa offrire. Voi cosa ne pensate?

Nel frattempo, non perdetevi la nostra recensione di Napoleon, l'ultimo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte e Vanessa Kirby nel ruolo della sua prima consorte. Nel cast anche Edouard Philipponnat, Youssef Kerkour, Matthew Needham e Tahar Rahim.



In questi giorni Ridley Scott ha infranto una maledizione al box-office che durava da tredici anni.