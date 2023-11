Napoleon batte Wish alle anteprime: riuscirà a rimanere in testa al box office?

Il week-end del Giorno del Ringraziamento si sta avvicinando e il box office ci regala subito una sorpresa, con il nuovo kolossal Napoleon di Ridley Scott rimasto in testa davanti al Classico Disney Wish con gli incassi delle anteprime del martedì.

In quello che è storicamente uno dei weekend più importanti per il box office del Nord-America, la partita sarà giocata tutta tra le nuove uscite Napoleon e Wish, che in attesa della distribuzione completa tra giovedì e venerdì hanno già debuttato nelle sale grazie alle anteprime di martedì e mercoledì, giorni feriali scelti eccezionalmente proprio in vista delle vacanze del Thanksgiving.

Il 62esimo Classico dei Disney Animation Studios ha incassato 2,3 milioni di dollari nelle anteprime di martedì, e gli analisti prevedono un debutto su cinque giorni da 45-50 milioni di dollari, dei quali 30-35 milioni di dollari dovrebbero arrivare durante il fine settimana. La Disney, come sappiamo, ha un disperato bisogno di una vittoria al botteghino dopo un anno difficile al box office, e memore del flop storico di Strange World durante il Thanksgiving del 2022. Wish, lo ricordiamo, in Italia uscirà il 21 dicembre.

Nel frattempo, Apple e Sony sono entrati nella mischia con il film epico storico Napoleone di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix nei panni del famigerato imperatore francese. Il film ha incassato 3 milioni di dollari nelle anteprime di martedì debuttando quindi in testa, ma cederà la corona a Wish nei prossimi giorni dato che gli analisti prevedono un'apertura da 22-25 milioni di dollari sui cinque giorni.

Vi terremo aggiornati, nel frattempo prosegue il Ridley Scott show nelle interviste per Napoleon.