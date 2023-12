Napoleon, l'autore snobba la versione da 4 ore: 'Preferisco quella cinematografica'

La produzione di Napoleon di Ridley Scott è stata talmente intensa da aver dato vita a due versioni del film con Joaquin Phoenix, quella 'cinematografica' da due ore e mezza arrivata nelle sale di tutto il mondo e la versione estesa da quattro ore che arriverà in streaming su Apple TV+.

La curiosità dei fan è certamente alle stelle, considerata la storia di Ridley Scott con le sue famosissime director's cut, ma nel corso di una recente intervista promozionale con IndieWire, a sorpresa lo sceneggiatore del film David Scarpa ha rivelato di preferire la versione 'corta' di Napoleon uscita nelle sale, in quanto "migliore", "più serrata" e "concisa":

"Ho visto cosa c'è nella versione più lunga. Secondo me il film funziona meglio, come per la maggior parte dei film, nella sua forma più ristretta. La storia guadagna molto attraverso il montaggio. Non credo che sia possibile raccontare l’intera storia di Napoleone nel formato di un lungometraggio. Potresti facilmente fare una serie di cinque stagioni su Napoleone, e comunque non arrivare a coprire tutto, in termini di materiale disponibile sulla sua storia. Quindi inevitabilmente devi fare delle scelte. La versione uscita al cinema è concisa e serrata."

A questo proposito, scoprite cosa è vero e cosa è inventato in Napoleon: il film di Ridley Scott è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.