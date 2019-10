Con Naomie Harris nel ruolo di Shriek, Venom 2 ricalcherà Maximum Carnage?

Quando Tom Hardy tornerà a indossare i panni di Venom per il sequel del film, non dovrà affrontare solo Cletus Kasady, ovvero Carnage (che sarà interpretato da Woody Harrelson). Nei giorni scorsi abbiamo infatti appreso che Naomie Harris è in trattative per il ruolo di Shriek.

Non si tratta di uno dei villain più famosi nelle avventure di Spider-Man, ma la sua presenza in Venom 2 può essere indicativa di un possibile adattamento della saga a fumetti Maximum Carnage.

Il personaggio di Frances Louise Barrison, ovvero Shriek, è apparso infatti per la prima volta in Spider-Man Unlimited No. 1 del 1993, che ha dato il via alla trama di Maximum Carnage, sviluppatasi in quattordici episodi attraverso le varie testate dell'epoca sull'Uomo Ragno. All'inizio della saga Shriek fugge insieme a Carnage dall'ospedale psichiatrico di Ravencroft, unendosi al suo sanguinario piano che prevedeva l'uccisione per puro divertimento di quante più persone possibile.

Nel corso della trama, emergono poi ulteriori dettagli sul passato di Frances: è un mutante in grado di volare, manipolare il suono e spingere il prossimo ad atti di violenza. Da adolescente, dopo essere scappata di casa, si guadagnava da vivere spacciando droga.

Sicuramente la sceneggiatrice Kelly Marcel aggiornerà il personaggio di Shriek, che non è molto cambiato dagli anni '90. Con un'attrice del calibro di Noemie Harris nel ruolo, poi, Shriek potrebbe essere sicuramente molto più di una semplice spalla e può senz'altro reggere il confronto con Woody Harrelson sullo schermo.

Se manterrà in Venom 2 gli stessi poteri del fumetto, la sua capacità di far emergere il peggio delle persone sarà sicuramente un aspetto interessante del sequel. Per quanto riguarda invece la presenza di Spider-Man in Venom 2, una foto pubblicata e cancellata da Tom Hardy ha stuzzicato i fan, che dovranno però aspettare l'autunno 2020 per l'uscita del film.