Naomie Harris rivela: 'Fui molestata sul set da una grande star, nessuno disse niente'

Sappiamo bene quanto la nascita di movimenti come il #MeToo abbia fatto venir fuori un intero sottobosco fatto di molestie e violenze di vario genere perpetrate ai danni di attrici e lavoratrici in genere del mondo del cinema: una narrazione che non smette di proliferare, come dimostrano le parole di Naomie Harris.

Nel corso di una recente intervista, infatti, Harris ha raccontato di aver subito molestie da parte di un celebre collega nel corso della lavorazione di un film: la cosa fu accolta dal silenzio generale, e lei stessa si è, almeno per ora, rifiutata di fare pubblicamente il nome della persona accusata.

L'uomo, stando alle parole di Harris, le avrebbe infilato in maniera anche abbastanza plateale le mani sotto la gonna: "Ciò che mi scioccò maggiormente fu la reazione del direttore del casting e del regista che erano lì, ma nessuno disse nulla perché si trattava, anzi si tratta, di una grandissima star. Questo è stato il mio unico incidente #MeToo, quindi mi sento fortunata visto quanto diffusi siano comportamenti di questo tipo" ha raccontato la star di Venom.

Vedremo se in futuro l'attrice vorrà fare il nome della persona in questione: recentemente, ricordiamo, Harris aveva parlato della necessità di nuove regole da rispettare sul set per quanto riguarda le scene di sesso.