Naomie Harris raggiunge Jude Law nel cast del mistery drama The Third Day di Sky e HBO

È Deadline a informarci che l'ottima Naomie Harris (Skyfall, Pirati dei Caraibi: Ai confine del Mondo) si è unita ufficialmente al cast di The Third Day, nuova co-produzione di Sky ed HBO che vede come protagonista assoluto lo stimato Jude Law, pronto a tornare sul piccolo schermo con l'attesa The New Pope di Paolo Sorrentino.

La storia di The Third Day segue la vita di Sam (Law), che giunto su di una sperduta e curiosa isola situata al largo della costa britannica comincia a conoscere i misteriosi abitanti della zona e i loro curiosi rituali. Per Sam cominciano così a confondersi fantasia e realtà, innescando il riaffiorare di traumi passati che lo porteranno presto a un acceso conflitto con li isolani.



Alla regia di tutti gli episodi troveremo il vincitore del BAFTA Marc Munden(Utopia, National Treasure), mentre a produrre ci sarà anche Adrian Sturges(The Enfield Haunting). Oltre a Kelly, alla scrittura hanno partecipato anche Kit de Waal e Dean O'Loughlin. Le riprese della serie sono previste per il prossimo luglio, per una messa in onda su Sky Atlantic a livello europeo, mentre in America andrà appunto in onda su HBO.



The Third Day arriva dopo l'acclamazione unanime di Chernobyl, produzione di grande qualità e rilievo proprio sviluppata in collaborazione da HBO e Sky. Arriveranno da questa unione anche Catherine the Great con Helen Mirren e In the Long Run di e con Idris Elba