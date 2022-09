MCU, Naomi Watts rivela: 'Vorrei interpretare una villain, ecco perché'

Il Marvel Cinematic Universe nell'ultimo decennio ha coinvolto tantissime star di Hollywood tra film e serie televisive, tra ruoli chiave e brevi apparizioni. All'appello manca una star come Naomi Watts, che ha espresso di recente il suo interesse ad entrare nel franchise con un ruolo da cattiva, spiegandone la motivazione.

In un'intervista rilasciata a Comicbook, Naomi Watts ha dichiarato:"Ai miei figli piacciono tutti quei film. Penso che mi piacerebbe interpretare una villain e sono sempre interessata a recitare in film che i miei figli potrebbero apprezzare e in cui pensano che io sia cool perché sono molto sfigata, secondo loro. Qualunque cosa il franchise Marvel voglia presentarmi lo accolgo con piacere".



Naomi Watts è madre di due figli adolescenti avuti con l'ex compagno Liev Schreiber, con il quale ha vissuto una relazione di undici anni, dal 2005 al 2016.

Attualmente Watts è legata al collega Billy Crudup. L'attrice reciterà in un nuovo progetto: Naomi Watts sarà protagonista di Goodnight Mommy, un nuovo progetto destinato allo streaming.



Si tratta di un remake horror disponibile da questi giorni su Amazon Prime Video, e diretto da Matt Sobel.

Naomi Watts è conosciuta in tutto il mondo per i ruoli nei film Mulholland Drive di David Lynch e nell'horror The Ring.



Su Everyeye trovate il primo trailer di Goodnight Mommy.