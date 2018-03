Naomi Watts al fianco di Mel Gibson e Frank Grillo in Boss Level di Joe Carnahan

è in trattative avanzate per unirsi al cast di, prossimo thriller scritto e diretto da, con protagonisti, già confermati,. Lo riporta Variety. Non ci sono ancora informazioni sul ruolo che andrà a ricoprire, probabile co-protagonista femminile della pellicola.

Boss Level segue la vicenda molto particolare di un veterano delle forze speciali costretto a rivivere la propria morte costantemente. Per porre fine a questa tortura sarà costretto a scoprire il responsabile del suo omicidio. Frank Grillo sarà il veterano ed è facile supporre che a Mel Gibson venga affidato il ruolo del killer.

Naomi Watts nell'ultimo anno è comparsa al cinema nei film Il libro di Henry di Colin Trevorrow, insieme ai giovani Jacob Tremblay e Jaeden Lieberher, The Glass Castle di Destin Daniel Cretton, con Brie Larson e Woody Harrelson, e presto sarà in Ophelia di Claire McCarthy.

Nel corso della sua carriera è stata protagonista di pellicole importanti come Mulholland Drive (2001) di David Lynch, The Ring (2002) di Gore Verbinski, 21 grammi (2003) di Alejandro González Iñárritu, grazie al quale ottiene la nomination agli Oscar, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

Per il dramma The Impossible (2012) di Juan Antonio Bayona riceve la sua seconda nomination agli Oscar e la sua prima candidatura ai Golden Globes.

Nel 2017 ha recitato nella serie tv Netflix, Gipsy, con Billy Crudup e Sophie Cookson.

Per Joe Carnahan si tratta dell'ottavo film in carriera, a quattro anni di distanza dall'ultimo diretto, Stretch - Guida o muori. Come sceneggiatore ha firmato recentemente lo script del remake de Il giustiziere della notte e in qualità di produttore ha lavorato al film L'autista, con protagonista proprio Frank Grillo.