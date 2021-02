Naomi Watts: 'Durante un'audizione ho fatto addirittura addormentare il regista'

Naomi Watts potrebbe essere attualmente una delle interpreti più acclamate di Hollywood ma, sembra che la strada per il successo sia stato piuttosto in salita prima della sua grossa occasione con Mulholland Drive.

Nel corso di un'irriverente intervista radiofonica, l'attrice che stasera vedremo in tv con The International ha rivelato di aver addirittura fatto addormentare un regista nel corso di una delle sue prime audizioni. Insomma, quel ruolo per cui stava facendo il provino non sembrava proprio essere nelle sue corde.

"Mi sono fermata per fare una domanda al regista durante la mia performance, l'ho guardato e sembrava che stesse facendo un pisolino. Mi sentivo molto in soggezione, così ho continuato a recitare la parte ma, in quel preciso istante avrei voluto che la terra mi inghiottisse. Ero stata così noiosa durante l'audizione da aver fatto addirittura addormentare il regista. Non potevo crederci. É stato terribile".

Naomi Watts ha poi ammesso che a suo avviso la cosa migliore dell'essere divenuta una star è il fatto di non essere più costretta a fare provini: "Mi mancano molte cose degli inizi, ma tra queste non rientrano di certo le audizioni. Quelle non mi mancano per niente. Devo essere onesta".

Nel corso della stessa intervista, l'attrice ha rivelato di aver ospitato Russel Crowe a casa sua a Los Angeles agli inizi della sua carriera: "Aveva un sacco di riunioni e non voleva spendere soldi per un hotel quando era ancora poco noto, quindi è rimasto un paio di volte a dormire a casa mia".

Intanto, vi ricordiamo che lo spin off di Game of Thrones a cui doveva prendere parte Naomi Watts è stato cancellato.