Naomi Watts e Billy Crudup annunciano il proprio matrimonio

New York è sempre New York. La grande Mela è una delle città più iconiche del mondo e, sicuramente, uno dei luoghi più scelti e desiderati per fare da scenario di uno dei giorni più importanti della vita di ognuno di noi, e le celebrità, in tal senso, non fanno eccezione. Lo dimostra il matrimonio celebrato da Naomi Watts e Billy Crudup

Tempo fa abbiamo riportato le parole di Naomi Watts che ricordava di quando le avevano pronosticato la fine della carriera intorno ai 40 anni, commentando a proposito della sessualizzazione eccessiva delle donne nell’industria cinematografica.

Oggi, alle soglie dei 55, la Watts non solo continua a lavorare, ma è anche sempre più apprezzata per la sua capacità di prendere parte a pellicole dal registro stilistico vario ed eterogeneo e può contare su oltre 70 film e su candidature per premi importanti, significative delle sue capacità. E, come se non bastasse, il grande giorno è arrivato anche per lei.

In un post su Instagram, l’attrice ha confermato il suo matrimonio con l’attore Billy Crudup: la foto mostra i due sui gradini del tribunale di Manhattan con una didascalia semplice ed esplicativa: “Sposi!”.

Dopo il matrimonio in forma civile, i due sposi hanno festeggiato con i loro amici Mark Ruffalo, Sunrise Coigney, Josh Hamilton e Lily Thorne.

Il coronamento della storia d’amore tra i due attori è avvenuto a seguito del loro incontro sul set di Gypsy, dopo il quale si sono legati sentimentalmente. Auguri alla coppia di sposini, dunque, e, per festeggiare, vi lasciamo all’analisi di Hello Tomorrow! Serie disponibile su Apple TV+ con protagonita Billy Crudup.