Naomi Watts: a 40 anni mi dissero che la mia carriera era finita perché non ero scopabile

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Naomi Watts ha parlato delle sue ultime prove d'attrice e di quando, una volta compiuti i 40 anni, le dissero che la sua carriera sarebbe sicuramente finita perché "non più scopabile", detta in maniera volgare, sullo schermo. Ancora una volta una denuncia al sessismo di Hollywood.

A quanto pare, una figura di Hollywood di cui l'attrice non rivela il nome, le disse proprio questo subito dopo il suo successo in Mulholland Drive di David Lynch, quando aveva 33 anni, un'età già anziana come molti a Hollywood pensano.

"Mi hanno detto: 'Faresti meglio a darti da fare, perché a 40 anni sarà tutto finito, quando diventerai non scopabile'. E io ho pensato: 'Cosa? Cosa significa esattamente?'" Watts ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly. "Poi ci pensi e dici: 'Oh, giusto. Quando non sei più riproduttiva, quando quegli organi non funzionano più, non sei sexy, quindi non sei desiderabile'. Questo mi ha fatto arrabbiare moltissimo".

Alla domanda su cosa Hollywood possa fare di meglio per dare spazio alle donne dopo una certa età, la Watts ha risposto: "È una conversazione così imbarazzante perché, fin dal primo giorno, iniziamo il nostro processo di invecchiamento. È qualcosa con cui tutti dobbiamo sentirci a nostro agio e alle donne viene chiesto di farlo più degli uomini".

"Non parliamo quasi mai degli uomini che invecchiano", ha continuato Watts. "Non parliamo dei loro capelli grigi. Anzi, se lo facciamo, è come se dicessimo: 'Oh, diventa più bello, più desiderabile, più potente'. E perché è potente? Perché ha accumulato esperienze. Ebbene, dovrebbe essere lo stesso per le donne. Anche noi abbiamo esperienze importanti e potenti a questa età, di cui dovremmo sentirci orgogliose".

La storia della Watts è solo l'ultimo esempio di come le attrici di Hollywood siano costrette a fare i conti con la loro "scopabilità". Charlize Theron è recentemente balzata agli onori delle cronache per aver condiviso un'esperienza "sminuente" vissuta all'inizio della sua carriera, quando un regista maschio, non meglio identificato, ha tentato ripetutamente di farla apparire più "scopabile" nel suo film.

Recentemente, Naomi Watts è apparsa in Goodnight Mommy, horror di Prime Video che ha ottenuto buone recensioni. La rivedremo nella serie thriller Netflix The Watcher.