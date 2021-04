Naomi Scott era in The Martian, ma fu tagliata: 'Ho rovinato una scena!'

In Sopravvissuto - The Martian, film di fantascienza diretto nel 2015 da Ridley Scott, avrebbe dovuto esserci un ruolo minore anche per Naomi Scott, che abbiamo visto nei panni di Jasmine nel live-action Aladdin. Le scene dell'attrice sono state però tagliate dal film a causa di un incidente sul set, che lei stessa ha recentemente ricordato.

"C'era questa scena di dialogo, c'era questo gergo scientifico" ha raccontato Naomi Scott a Collider. Le sue battute dovevano essere particolarmente difficili per una che non mastica questo linguaggio, tanto che si è spesso bloccata e confusa nel pronunciarle. Il momento più imbarazzante, ha ricordato l'attrice, è stato quando ha dovuto spiegare a Ridley Scott quello che era successo.

"Lui era dietro questa tenda e io ho detto: Niente, amico, mi sono solo impappinata".

Per Naomi Scott, che secondo alcuni rumor potrebbe recitare in Obi-Wan Kenobi, questa gaffe si è rivelata una lezione di vita. "E sai cosa?" ha continuato l'attrice. "Penso che sia importante parlare anche di momenti del genere, perché ti formano e ti costringono a fare i conti con le tue insicurezze e ad affrontarle. Chiunque là fuori, in qualunque ambito lavorativo, ha vissuto quella volta in cui avrebbe voluto che la terra lo inghiottisse. Lascia che te lo dica, ci siamo passati tutti. A me è capitato davanti a Ridley Scott."

In ogni caso, secondo Naomi Scott quella scena non era completamente da buttare, e avrebbe potuto entrare nel montaggio finale di Sopravvissuto - The Martian. "Voglio dire, se avessero voluto usarla, avrebbero potuto."