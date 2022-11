Naomi Ackie è impressionante come Whitney Houston nel nuovo trailer ufficiale di Whitney

Dopo il primo trailer di Whitney Una voce diventata leggenda, pochi istanti fa Warner Bros ha svelato il nuovo filmato promozionale per l'attesissimo biopic con protagonista Naomi Ackie nei panni di Whitney Houston.

Le nuove immagini del film diretto da Kasi Lemmons sulla vita e la carriera di Whitney Houston, interpretata dall'attrice di Star Wars vincitrice del BAFTA Award, include nel cast anche Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters, e arriverà in Italia solo al cinema dal 22 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

In Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, film scritto dal candidato all'Oscar Anthony McCarten e prodotto dal leggendario discografico Clive Davis, il pubblico troverà un ritratto inedito della complessa e sfaccettata vita della donna dietro a “The Voice”: dalle sue origini come corista nel New Jersey fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un viaggio commovente ed emozionante attraverso la vita e la carriera di Whitney Houston, con esibizioni spettacolari e una colonna sonora con i successi di una delle voci più amate di sempre.

Per altri contenuti guardate il trailer originale di Whitney Una voce diventata leggenda: il film, lo ripetiamo, uscirà in Italia in tempo per le festività di Natale, dal 22 dicembre distribuito da Warner Bros.