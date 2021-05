Nanni Moretti, il regista annuncia: 'Tre Piani arriva al cinema a settembre'

Con la riapertura delle sale italiane il nostro cinema torna finalmente a respirare: quale momento migliore, dunque, per salutare l'arrivo sul grande schermo della nuova opera di uno dei registi più amati e discussi del nostro Paese? Stiamo parlando di Nanni Moretti, che a breve tornerà in sala con il suo nuovo film, Tre Piani.

Ad annunciare la data d'uscita è stato tramite Instagram il regista stesso: "Tre Piani uscirà in Italia il 23 settembre. A presto" è il sintetico messaggio che potete trovare sul profilo di Nanni Moretti, che si appresta dunque a tornare in pista con quello che sarà il suo tredicesimo lungometraggio.

Prodotto da Sacher Film e Fandango in collaborazione con Rai Cinema, Tre Piani potrà contare sulla presenza di attori come Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e Margherita Buy. "È stato difficile lungo tutti questi mesi vedere lì fermo un film di cui siamo convinti e contenti. Finalmente Tre Piani potrà incontrare, fisicamente e non virtualmente, il suo pubblico" sono state le parole di Domenico Procacci, produttore per Fandango.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha poi aggiunto: "Siamo felici di poter finalmente annunciare l'uscita di Tre Piani di Nanni Moretti, uno dei film più attesi dell'anno di un grande autore del nostro cinema. Siamo certi che la sua uscita rappresenti un segnale forte per la piena ripresa della stagione autunnale e per la ricostruzione del rapporto di fiducia tra il pubblico e il cinema italiano". Recentemente, ricordiamo, Nanni Moretti ha anche potuto riaprire il cinema di sua proprietà.