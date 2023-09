Nanni Moretti: dove guardare in tv e in streaming il nuovo film Il sol dell'avvenire

Dove si può guardare in televisione e in streaming Il sol dell'avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti? Ecco tutto quello che dovete sapere sull'esordio tv e on demand dell'ultimo film dell'acclamato autore italiano.

Dopo il grandissimo successo in sala, Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti arriva lunedì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW. Inoltre, su Sky il film sarà disponibile anche on demand e anche in 4K.

Tra ironia e nostalgia, Nanni Moretti ritorna al moralismo e al sarcasmo che fin dagli esordi hanno rappresentato la sua cifra stilistica, firmando una storia che è un omaggio al grande cinema italiano, in primis di Federico Fellini. Attraverso il suo alter ego Giovanni, Moretti riflette sulla difficoltà ad adattarsi al mondo che cambia troppo in fretta e riesce ad emozionare lo spettatore, facendolo ridere, piangere e ballare. Giovanni è un regista che gira un film ambientato nel 1956, scrive un film da Il nuotatore di Cheever e immagina un film con tante canzoni italiane.

Prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte, il film è interpretato, oltre che dallo stesso Moretti, anche da Barbora Bobulova, Zsolt Anger, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Teco Celio, Silvio Orlando, Jerzy Stuhr e Valentina Romani, ed è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. Negli scorsi mesi, è stato premiato con il Nastro d’Argento per la Miglior Attrice Non Protagonista a Barbora Bobulova e il Nastro Speciale Giovani a Valentina Romani.

