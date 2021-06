Nanni Moretti che canta Soldi di Mahmood è il video più divertente che vedrete oggi

Nanni Moretti ha pubblicato su Instagram un video intitolato La sera della prima, in cui compare lui stesso insieme alle protagoniste del suo ultimo film, Tre piani, ovvero Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci. Nel video il gruppo si prepara per vivere una serata di gala e esibendosi sulle note di Soldi di Mahmood.

Il regista e le attrici cantano il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019 e il video ha già fatto impazzire i fan, che hanno commentato felici ed entusiasti il post di Moretti.

Tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, ambientato a Tel Aviv ma in questo caso 'trasportato' in Italia, il film racconta la storia di tre famiglie borghesi che vivono in tre appartamenti su piani diversi dello stesso condominio.



Il nutrito cast corale di Tre piani comprende Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Alessandro Sperduti, Adriano Giannini, Stefano Dionisi, Elena Lietti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno e lo stesso Nanni Moretti.

Tre piani uscirà nelle sale il prossimo 23 settembre, come annunciato dallo stesso Moretti qualche settimana fa.

Si tratta del primo film in assoluto del regista tratto da un'altra opera.



A fine aprile Nanni Moretti ha riaperto personalmente il Nuovo Sacher di Roma, dopo la riapertura delle sale cinematografiche in tutta Italia, creando grande entusiasmo tra gli spettatori in fila per le proiezioni.