Nancy Stephens riprenderà il ruolo di Marion in Halloween Kills

Secondo nuove indiscrezioni, l'infermiera Marion Chambers avrà un ruolo importante in Halloween Kills, nuovo film della saga horror diretta da David Gordon Green, con l'attrice Nancy Stephens che tornerà nella parte per la quarta volta nella storia del franchise.

Lo scoop arriva da HalloweenMovies e di certo farà contenti i fan di vecchia data della serie creata da John Carpenter: Marion Chambers ha esordito come infermiera assistente del dottor Loomis, ed è tornata in vari film della saga.

Nel primo Halloween, Michael Myers per fuggire dall'ospedale psichiatrico in cui era rinchiuso usò proprio l'auto della Chambers, anche se il personaggio di Nancy Stephens avrebbe avuto un ruolo marginale nello svolgimento della trama. L'infermiera si sarebbe rivista anche in Halloween II, presente nella scena clou del film quando viene svelato che Michael è il fratello di Laurie.

Più recentemente, l'attrice ha ripreso il suo ruolo in Halloween H20, film incentrato su una adulta Laurie Strode e sul suo figlio adolescente: nel film la Chambers viene brutalmente assassinata da Myers nella sequenza d'apertura, che vede anche l'apparizione di un giovane Joseph Gordon-Levitt. Chissà quale sarà il suo ruolo in Halloween Kills, sequel diretto di Halloween 2019, che a sua volta ignorava tutti i capitoli precedenti rifacendosi esclusivamente all'opera originale di Carpenter.

