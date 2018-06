Nancy Drew and the Hidden Staircase: prima foto per la giovane Sophia Lillis

A Very Good Production, Warner Bros. Home Entertainment e Red 56 hanno annunciato l’inizio delle riprese di Nancy Drew and the Hidden Staircase e diffuso la prima immagine ufficiale.

In questa vediamo Sophia Lillis, che ricoprirà il ruolo della protagonista del titolo, Nancy Drew. Il progetto è prodotto da Ellen DeGeneres, Jeff Kleeman e Chip Diggins. Le riprese si stanno svolgendo in Georgia, nella città di Monroe. Non c’è ancora nessuna data d’uscita ufficiale per il film.

Inizialmente pubblicato come il secondo volume della collana di romanzi nel 1930, The Hidden Staircase fu scritto da Mildred Wirt Benson, nonostante la pubblicazione sotto lo pseudonimo di Carolyn Keene; quest’ultimo era un collettivo dietro al quale si celavano diversi autori dello Stratemayer Syindicate, gruppo di autori guidati da Edward Stratemayer, scrittore e imprenditore nel settore letterario, creatore della serie degli Hardy Boys.

La Warner Bros. aveva già trasposto lo stesso romanzo sul grande schermo nel lontano 1939 diretto da William Clemens e dove Nancy Drew aveva il volto di Bonita Granville.

A bordo del nuovo adattamento ci sarà anche Wendy Williams in qualità di produttrice esecutiva. La Lillis, che ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Beverly Marsh nel recente adattamento cinematografico di IT: Capitolo Uno di Andy Muschietti, sarà anche al fianco di Amy Adams nella nuova miniserie della HBO, Sharp Objects. Nel 2019 dovrebbe comparire anche in IT: Capitolo Due, diretto sempre da Muschietti, in alcuni flashback sul suo personaggio, che nella versione adulta avrà il volto di Jessica Chastain. Inoltre, lo scorso anno è apparsa anche nel videoclip di Nothing to Find dei War on Drugs e in quello di Santa's Coming For Us di Sia.