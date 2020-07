Nancy Brilli, fisico mozzafiato nelle foto in bikini nel mare di Ponza

Tempo di vacanze anche per i vip italiani, che come buona parte della popolazione hanno scelto in molti di giocare in casa per questa prima estate post-quarantena: è il caso di Nancy Brilli, che si sta concedendo qualche giorno di relax in una delle isole più belle del nostro Paese.

Il luogo prescelto dalla star di Un'Estate al Mare e Femmine Contro Maschi è infatti l'isola di Ponza, dalla quale in questi giorni l'attrice non sta perdendo occasione per aggiornare i suoi fan sul proseguo delle sue vacanze estive.

Negli ultimi tempi il profilo Instagram di Brilli è infatti piuttosto generoso in quanto a foto della nostra in tenuta da spiaggia ed i follower non stanno certo lesinando in fatto di complimenti: la bella e brava Nancy sfoggia infatti un fisico invidiabile che non dimostra neanche per un attimo i 56 anni dell'attrice, e il web non ha certo perso tempo a notarlo.

"Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica. Mi rigenera" scrive l'attrice nel suo ultimo post in cui la vediamo immergersi beata nelle acque dell'isola laziale. Brilli, comunque, non è l'unica a sfoggiare una forma fisica da urlo: recentemente abbiamo visto sfidarsi a colpi di bikini Bianca Guaccero ed Anna Tatangelo.