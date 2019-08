E se Namor fosse il villain di Black Panther 2? Il rumor che impazza sul web

Precisiamo immediatamente: la fonte di questo rumor (We Got this Covered) è inaffidabilissima e, molto spesso, le notizie che lancia sono "fake". Però questa voce di corridoio che hanno lanciato in queste ore vogliamo riportarvela comunque.

Perché? Perché non è cosi campata in aria. Sicuramente We Got This Covered ha provato ad "indovinare", lanciando una teoria dei fan come rumor di qualche improbabile fonte Hollywoodiana (avevano fatto lo stesso con il Mandarino in Shang-Chi e Taskmaster in Black Widow e tra i 300 rumor giornalieri che lanciano e si rivelano falsi, su quei due ci avevano preso). Dunque, chissà se non ci abbiano "preso" anche stavolta?

Di Black Panther 2, che uscirà nella Fase Cinque e di cui non conosciamo nemmeno la data di uscita, sappiamo poco se non per qualche ritorno (come Danai Gurira come Okoye). Ma secondo il sito, stavolta la nostra Pantera Nera dovrà affrontare niente di meno che Namor. Nei fumetti Namor viene dipinto spesso come un antieroe in bilico tra l'essere un eroe e una sorta di villain; in Black Panther 2, stando all'improbabile sito, dovrebbe scontrarsi con T'Challa e scatenare una guerra tra Wakandiani e Atlantidei.

Perché vi abbiamo riportato questo rumor? Perché, come detto, potrebbe non essere tanto campato in aria. In Avengers: Endgame, è la stessa Okoye a fare riferimento ad un evento che potrebbe legarsi molto facilmente al personaggio di Namor il Sub-Mariner. Nel film uscito lo scorso aprile, Okoye rivela alla Vedova Nera di una problematica legata ad un terremoto sotto l'oceano; Natasha è preoccupata per l'evento e chiede ad Okoye come gestirla e, quest'ultima, le spiega che "la gestiranno non gestendola". Certo è che questo potenziale easter egg è 'tiratissimo' e, gli stessi sceneggiatori di Endgame, ne avevano parlato nel corso di un'intervista.

Anche se la fonte è inaffidabilissima (dunque prendete sempre tutto ciò con le 'pinze'), non è la prima volta che sentiamo parlare di Namor all'interno del Marvel Cinematic Universe. Il regista Scott Derrickson (Doctor Strange) lo aveva postato su Twitter (per poi rimuoverlo), un report suggeriva la sua possibile introduzione futura e lo stesso Kevin Feige aveva stuzzicato i fan circa la sua apparizione.

La situazione del personaggio è sempre stata legata ad una problematica di diritti. Namor era stato dato in licenza alla Universal prima della nascita dei Marvel Studios e, nonostante non avesse mai realizzato un film su di lui (ci aveva soltanto provato negli anni, senza successo), il contratto stipulato con la vecchia Marvel ne aveva, in qualche modo, 'congelato' i diritti rendendo impossibile il suo utilizzo da parte dei Marvel Studios (situazione analoga per Hulk che non può avere un film tutto suo senza la Universal coinvolta).