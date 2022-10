Namor è pronto alla guerra nella nuova foto ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever

Namor di Tenoch Huerta è pronto alla guerra nella nuova immagine ufficiale estratta dall'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Ryan Coogler e in uscita a novembre.

L'immagine è disponibile in calce all'articolo e mostra Namor, che recentemente è stato confermato come uno dei primi mutanti del MCU, in una gloriosa posizione da battaglia, armato con una lunga lancia da guerra: nella visione del regista Ryan Coogler, questo Namor (interpretato da Narcos: Messico Tenoch Huerta) è il sovrano di Talocan, nazione sottomarina che si ispira alla cultura azteca.

Prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 novembre nelle sale italiane. Nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa: mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film include anche l'esordio di Dominique Thorne nei panni di Ironheart, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. Secondo alcune teorie Black Panther 2 introdurrà nel MCU anche il Dottor Destino.

