Namor e Dottor Destino contro T'Challa in un fantastico poster per Black Panther 2

Dopo le voci insistenti dei giorni scorsi che vorrebbero Dottor Destino come villain di Black Panther 2, su Instagram è comparsa una fantastica fan-art che immagina l'ipotetica locandina del nuovo film Marvel Studios scritto e diretto da Ryan Coogler.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'artista ha tirato in ballo anche Namor, re di Atlantide, anche lui al centro di diversi rumor: il fanta-poster mette in scena una battaglia a tre fra T'Challa, Dottor Destino e Namor, un quadretto niente male che farebbe sicuramente la gioia dei fan qualora dovesse effettivamente concretizzarsi.

Ah, già: nella locandina, Namor ha le sembianze di Keanu Reeves. Come confermato dallo stesso Kevin Feige, i Marvel Studios stanno cercando di ingaggiare l'attore di Matrix e John Wick, ma entrambe le parti sono in attesa del ruolo giusto. Che questo finisca con l'essere davvero quello di Namor? Cosa ne pensate della possibilità? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Black Panther 2 arriverà il 6 maggio 2022 e farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Tra i prossimi progetti Marvel Studios già annunciati ricordiamo Black Widow, The Eternals, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Ant-Man 3 e Blade, tutti capitoli del MCU pensati per il cinema; su Disney+ invece arriveranno le mini-serie Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If ... ?, Occhio di Falco, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

