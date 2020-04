Namor o Dottor Destino: chi sarà il villain di Black Panther 2?

Black Panther 2 è uno dei titoli più attesi della Fase 4 del MCU. Capace di incassare oltre 1.3 miliardi di dollari, il primo capitolo deve il suo successo anche a Killmonger, il villain interpretato da Michael B. Jordan, ma chi affronterà T'Challa nel sequel in arrivo nel 2022?

Nel corso dei mesi sono emersi in rete diversi rumor (la maggior parte inaffidabili) sul personaggio che potrebbe fare da villain in Black Panther 2, con Namor e il Dottor Destino tra i più nominati e richiesti dai fan della Casa delle Idee, e anche se per il momento non esistono informazioni concrete sulla trama del film proviamo a spiegarvi perché Kevin Feige potrebbe puntare su uno dei due.



Con i Fantastici 4 finalmente disponibili tra le fila dei Marvel Studios, l'arrivo del Dottor Destino nella saga sembra infatti solo una questione di tempo: secondo un rumor lanciato dallo scooper Charles Murphy, il sequel potrebbe vedere il Wakanda alle prese con l'espansione dell'aggressivo governo di Latveria, nazione fittizia guidata da proprio Victor Von Doom. In questo scenario, il leader potrebbe iniziare ad espandere il suo impero conquistando parti del continente africano e, a lungo andare, potrebbe entrare in conflitto anche con la nazione di T'Challa.

Se non esistono (ancora) indizi concreti riguardo al Dottor Destino, l'eventuale debutto di Namor è stato invece potenzialmente anticipato da Avengers: Endgame: come alcuni di voi ricorderanno, infatti, nel film dello scorso anno Okoye rivela alla Vedova Nera di una problematica legata ad un terremoto sotto l'oceano; Vedendo la preoccupazione di Natasha, Okoye le spiega che "la gestiranno non gestendola", lasciando dunque una porta aperto per una guerra tra Wakandiani e Atlantidei.

Voi cosa ne pensate? Quale villain vorreste vedere nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Black Panther 2 arriverà nelle sale il 6 maggio 2022 (qui trovate il calendario aggiornato del MCU).