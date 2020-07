Namor e Charles Xavier sono gli Illuminati dei Marvel Studios in questa strepitosa fan art

Che prima o poi vedremo i moltissimi personaggi degli X-Men apparire anche all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel non è una supposizione, ma una chiara certezza, visto il ritorno della property alla Marvel. Ma per ora dobbiamo accontentarci dell'estro creativo di alcuni fan che immaginano come possono questo atteso ingresso...

Un utente del web ha infatti concepito uno splendido e suggestivo poster per un ipotetico prossimo film dei Marvel Studios dedicato agli Illuminati, l'immaginario gruppo di personaggi creato da Brian Michael Bendis (testi) e Steve McNiven (disegni). In questo possiamo riconoscere alcuni personaggi già noti all'Universo Cinematografico Marvel e altri che in questo caso farebbero il loro esordio ufficiale: Iron Man, Mr. Fantastic, Doctor Strange, Professor X, Namor e Black Bolt.

L'utente Camille Vialet, che ha condiviso il fan poster sul suo account Instagram, ha immaginato quindi un possibile film sul super-gruppo per introdurre alcuni nuovi personaggi nell'universo narrativo della Marvel al cinema. Nelle ultime settimane sono state numerose le teorie per il possibile ingresso degli X-Men e dei Fantastici 4 nell'Universo Marvel e una di queste riguardava da vicino Black Panther 2: "Wakanda e i Fantastici Quattro dovrebbero connettersi fin dall'inizio, e io ho pensato a come fare. Penso che sarebbe una bella connessione cii fumetti e anche un modo per mostrare la diversità della scienza far si che il Wakanda sia il punto di ingresso dei Fantastici Quattro nel L'universo cinematografico Marvel. In sostanza, gli scienziati wakandiani scoprono una nuova dimensione e lì dentro trovano i Fantastici Quattro, che ne erano rimasti intrappolati. Da lì, li salvano e li portano nel MCU. Se i Marvel Studios dovessero chiamarmi, sarei prontissimo ad elaborare ulteriormente".

Namor e Dottor Destino dovrebbero essere introdotti in Black Panther 2, con il primo che è stato addirittura citato durante Avengers: Endgame.